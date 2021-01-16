



'7-8 AY SONRA YENİDEN AŞILANABİLİRİZ'

Koronavirüs'te en etkili silah olan aşılama sürüyor. Türkiye'de kitlesel aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) incelemeleri sonrası Çin'den getirilen "CoronaVac" aşısına acil kullanım onayı verilmesiyle 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanlarında başlatıldı. Dün 20.00 itibarıyla 1 milyon 100 bin sağlık çalışanından 609 binine aşı yapıldı. Pandeminin başından bu yana en ön cephede salgınla savaşan Türkiye'nin dört bir yanındaki onbinlerce sağlık çalışanı aşıya yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşılandırma Platformu sitesinde aşı olanların rakamları anbean bildiriliyor. Aşılama 08.00'de başlayıp, gece 24.00'e kadar sürüyor.