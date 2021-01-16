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Koronavirüs aşısı olanlar maske takacak mı? Hamileler koronavirüs aşısı olacak mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu

, vatandaşın aşısı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. -19 aşısının, hamileliğin ilk 3 ayında uygulanması tercih edilmiyor. Ayrıca 10 gün içinde hastayla temaslı kişilere aşı yapılmayacak.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Koronavirüs aşısı olanlar maske takacak mı? Hamileler koronavirüs aşısı olacak mı? Sağlık Bakanlığı duyurdu

'nin dört bir yanında aşılama işlemi devam ederken da vatandaşların aşıya ilişkin sorularını "-19 aşısı bilgilendirme platformu" üzerinden yanıtladı. Yeni tip (Kovid-19) aşısının gebeliğin ilk 3 ayında uygulanmamasının tercih edildiği ifade edildi. veya zatürre aşısı olduktan en az iki hafta sonra olunabileceği ve aşı olunsa bile maske takmaya devam etmeleri gerektiği vurgulandı.

Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabileceği ve aşı yaptırmadan 10 gün içinde bir Kovid-19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmayacağı belirtildi. Vatandaşların soruları ve Sağlık Bakanlığı'nın yanıtları şöyle:



AŞI YAPTIRDIKTAN SONRA MASKE TAKACAK MIYIM?
Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca aşılanan kişi kendisi korunuyor olsa bile virüsü aldıysa başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekmektedir.



ZATÜRRE AŞISI OLDUM, NE ZAMAN KOVİD AŞISI OLABİLİRİM?
Grip veya zatürre aşısı olduktan en az 2 hafta sonra inaktif Kovid- 19 aşısı olabilirsiniz.



KİMLERE KOVİD-19 AŞISI ÖNERİLMEMEKTEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba Kovid-19 aşısı uygulanmayacaktır. Hastalığı ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir. Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.



YAN ETKİYLE KARŞILAŞIRSAM NE YAPMALIYIM?
Aşı uygulanan bölgede ağrı, şişlik, kızarıklık olduğunda enjeksiyonun yapıldığı kola yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir. Soğuk uygulama yapılmalıdır. Yorgunluk hissediliyorsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır. Hafif ateş ve titreme ve/ veya kas ve eklem ağrısı varsa istirahat edilmeli, yeterli sıvı alınmalıdır. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Baş ağrısı varsa parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir. Kusma, ishal varsa bol sıvı alınmalıdır. Beslenme şekli ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma görülüyorsa hekime başvurulmalıdır.



'7-8 AY SONRA YENİDEN AŞILANABİLİRİZ'
Koronavirüs'te en etkili silah olan aşılama sürüyor. Türkiye'de kitlesel aşılama ilk olarak sağlık çalışanlarıyla başladı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) incelemeleri sonrası Çin'den getirilen "CoronaVac" aşısına acil kullanım onayı verilmesiyle 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanlarında başlatıldı. Dün 20.00 itibarıyla 1 milyon 100 bin sağlık çalışanından 609 binine aşı yapıldı. Pandeminin başından bu yana en ön cephede salgınla savaşan Türkiye'nin dört bir yanındaki onbinlerce sağlık çalışanı aşıya yoğun ilgi gösterdi. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Aşılandırma Platformu sitesinde aşı olanların rakamları anbean bildiriliyor. Aşılama 08.00'de başlayıp, gece 24.00'e kadar sürüyor.



'ANTİKOR SEVİYESİ BELİRLEYECEK'
Öte yandan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, "Aşı iki doz halinde 28 gün aralıklarla yapılacak. Yeniden aşılanmamızın gerekip gerekmeyeceğini antikorların seviyesi belirleyecek. Eğer antikorların ömrü kısa olursa 7-8 ay içinde yeniden aşılanabiliriz" dedi.

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