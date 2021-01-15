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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kim ne zaman aşı olacak? Korona aşısı tarihleri açıklandı mı? MHRS ile Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Son dakika: Kim ne zaman aşı olacak? Korona aşısı tarihleri açıklandı mı? MHRS ile Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin ardından sağlık çalışanlarına da aşılama süreci başladı. Aşı randevularının MHRS üzerinden alınacağı bildirildi. Aşı olmak için bekleyen vatandaşlar, randevu ve aşılama tarihleri konusunda detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Korona aşısı tarihleri açıklandı mı? MHRS ile Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:07
Son dakika... Kim ne zaman aşı olacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. Söz konusu inaktif aşılar, 28 gün ara ile iki doz olarak yapılacak. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Korona aşısı tarihleri açıklandı mı? MHRS ile Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KORONA AŞISI TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
Aşılama süreci belirlenen gruplar dahilinde gerçekleştirilecek. Sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin tamamlanmasının ardından diğer gruplar için aşılama takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak. Tarihlerin belli olmasının ardından MHRS üzerinden randevu alınabilecek.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan
"Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz
"COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak. KİM NE ZAMAN AŞI OLACAK? 1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.