Son dakika: Kim ne zaman aşı olacak? Korona aşısı tarihleri açıklandı mı? MHRS ile Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin ardından sağlık çalışanlarına da aşılama süreci başladı. Aşı randevularının MHRS üzerinden alınacağı bildirildi. Aşı olmak için bekleyen vatandaşlar, randevu ve aşılama tarihleri konusunda detayları araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Korona aşısı tarihleri açıklandı mı? MHRS ile Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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