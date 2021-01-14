Prof. Dr. Gerek, "Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir. Ancak kişi hastalığı geçirdiğini bilmiyorsa; çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı geçirme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok" dedi.