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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Detaylar açıklandı: Korona geçiren aşı olacak mı? Covid geçirenlere aşı yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı son açıklamalar Detaylar açıklandı: Korona geçiren aşı olacak mı? Covid geçirenlere aşı yapılacak mı? Sağlık Bakanlığı son açıklamalar Korona geçirenler aşı olacak mı? Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk aşıyı yaptırmasının ardından bugün sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de, korona geçirenlere aşı yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, korona geçiren aşı olacak mı? Covid geçirenlere aşı yapılacak mı? İşte Sağlık Bakanlığı son açıklamalar... Giriş Tarihi: 14.01.2021 14:44
Korona geçirenler aşı olacak mı? Türkiye'de aşılama işlemleri başladı. Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecekler. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Bu gelişmelerin ardından aşı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. En çok merak edilen konular arasında korona geçirenlere aşı yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, korona geçiren aşı olacak mı? Covid geçirenlere aşı yapılacak mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KORONA GEÇİREN AŞI OLACAK MI?
Prof. Dr. Mustafa Gerek,
"Bir kişi eğer 4-5 aylık zaman diliminden önce hastalığı geçirmiş ise, aşı yapılmasında hiçbir sakınca yok. Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir" dedi.
Prof. Dr. Gerek,
"Yeni hastalık geçirdiniz daha birkaç aylık bir zaman geçti, bu dönemde muhtemeldir ki yeterli antikorunuz vardır; bu aşamada aşı olunmasına gerek olmayabilir. Ancak kişi hastalığı geçirdiğini bilmiyorsa; çünkü toplumun büyük bir çoğunluğu herhangi bir semptom yaşamadan bu hastalığı geçirme şansına sahip olabiliyor. Dolayısıyla bu kişilerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok" dedi. BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI
Bakan Koca yaptığı açıklamada,
"Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." dedi. AŞI UYGULAMASI YAPILACAK VATANDAŞLAR HASTANELERE RANDEVU ALARAK GELECEK
Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlara hizmet sunumunda, sosyal mesafeye önem verilecek. Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanacak ve kalabalıklaşma önlenecek.