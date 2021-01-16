Aşı pasaportu olacak mı? DSÖ'den yeni tavsiye kararı

KANIT İSTEMEYİN

Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti." ifadesini kullandı.

Komite, seyahatlerde DSÖ'nin mevcut kılavuzuna ve bilinen temel uygulamalara riayet edilmesini önerdi.