16 Ocak 2021, Cumartesi
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Aşı pasaportu olacak mı? DSÖ'den yeni tavsiye kararı

(DSÖ) Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgını döneminde uluslararası seyahatler için " pasaportu şartı" getirilmemesini tavsiye etti. Komite tarafından "Aşıların virüsü bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında,gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istenmemeli" ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Aşı pasaportu olacak mı? DSÖ'den yeni tavsiye kararı

(DSÖ) Acil Durum Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "küresel acil durumun" devamı ve uluslararası seyahatler için " pasaportu şartı" getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİTAP DÜŞTÜ

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Kovid-19 aşıları için küresel dayanışma çağırısı yapan Ghebreyesus, "Sağlık çalışanları bitap düştü ve sağlık sistemleri gerildi. Bazı ülkelerde de oksijen kaynaklarının tehlikeli derecede azaldığını görüyoruz." dedi.

AŞILAR EŞİT DAĞITILMALI

DSÖ Acil Durum Komitesi'nin salgını ele almak için bu hafta toplandığını aktaran Ghebreyesus, "Komite'nin, Kovid-19 aşılarının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulamasından memnuniyet duydum." ifadesini kullandı. Ghebreyesus, aşılamalarda sağlık çalışanları ve en yüksek risk altındaki kişilere öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AŞI PASAPORTU

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Komite'den yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 salgınına yönelik "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu'nun (PHEIC)" devamına karar verildiği belirtildi.

AŞILARIN ÖNÜNDE ENGEL

Aşı üreticilerinin, aşıların güvenlik ve etkinliğine ilişkin ellerindeki verileri DSÖ ile paylaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür verilerin eksikliği, küresel düzeyde aşıların zamanında ve eşit bir şekilde tedarik edilmesinin önündeki bir engeldir." uyarısında bulunuldu.

KANIT İSTEMEYİN

Son aylarda gündemde olan "aşı pasaportuna" ilişkin de Komite, "Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti." ifadesini kullandı.

Komite, seyahatlerde DSÖ'nin mevcut kılavuzuna ve bilinen temel uygulamalara riayet edilmesini önerdi.

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