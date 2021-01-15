





ÖRNEK OLMAYA GİDİYORUZ

Erdoğan'ın da kurmaylarına, "Örnek teşkil etmek için aşı olacağım" dediği öğrenildi. MKYK toplantısının saat 16.00'da bitmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MYK ve MKYK üyeleri, Erdoğan'dan önce Genel Merkez'den ayrılarak, Erdoğan'ı karşılamak için Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Erdoğan ise MKYK toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla Genel Merkez'de bir görüşme yaptı. Erdoğan daha sonra saat 17.50'de beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı MYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erdoğan'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan'ın da olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastaneye gitti.

"BEN DE ONLARA KATILARAK AŞILANDIM"

Twitter hesabından da fotoğraf yayınlayan Başkan Erdoğan, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.