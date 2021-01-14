Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Aşı ne zaman olacağım? Kimler aşı olacak? Aşı zorunlu mu? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi Son dakika: Aşı ne zaman olacağım? Kimler aşı olacak? Aşı zorunlu mu? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı takvimi ile birlikte kimlerin hangi tarihte aşı olacağı belli oldu. İlk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Aşılama uygulamasının başlamasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, aşı zorunlu mu? Kimler aşı olacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi ve 'Aşı ne zaman olacağım?' sorusunun yanıtı... Giriş Tarihi: 14.01.2021 14:13
Son dakika... Aşı ne zaman olacağım? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Türkiye'de uygulanmaya başlandı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının uygulanmaya başlamasının ardından gözler aşı takvimine çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞI ZORUNLU MU?
Sağlık Bakannı Fahrettin Koca geçtiğimiz tarihlerde koronavirüs aşısı zorunlu mu sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Aşının etkinliği net izah edilirse birçok kişinin yaptıracağına inanıyorum." KİMLER AŞI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısı için takvim açıklandı. Listenin yayınladığı sayfada,
"Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." açıklaması yapıldı. İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS AŞI TAKVİMİ... KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim