Son dakika: Aşı ne zaman olacağım? Kimler aşı olacak? Aşı zorunlu mu? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi

Son dakika... Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı takvimi ile birlikte kimlerin hangi tarihte aşı olacağı belli oldu. İlk koronavirüs aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Aşılama uygulamasının başlamasının ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, aşı zorunlu mu? Kimler aşı olacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi ve 'Aşı ne zaman olacağım?' sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 14:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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