Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021: 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kamu çalışanları, eczacılar, kronik hastalar... Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021: 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kamu çalışanları, eczacılar, kronik hastalar... 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulanacak grup sıralaması belirlendi. Bugün itibarıyla sağlık çalışanları ile başlanan aşılama sürecinin detaylarını yazımızda ele aldık. Pandeminin sona ermesinde büyük etken olacak aşı için araştırmalar sürüyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kamu çalışanları, eczacılar, kronik hastalar ne zaman aşılanacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığıaşı takvimi... Giriş Tarihi: 14.01.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 16:39
Sağlık Bakanlığı aşı takvimi açıklandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerinin ardından, bugün de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşılar isme tahsis ediliyor ve kişi dışında aşının kullanılmıyor. Aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler aşı takvimine çevrildi. Peki, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kamu çalışanları, eczacılar, kronik hastalar ne zaman aşılanacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Bugün itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılama süreci başladı. Sağlık çalışanlarının ardından yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü bireyler korona aşısı olacak.65 yaş üstü bireyler, aşılama sürecinin 1. aşamasında yer alıyor. Ayrıca yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde çalışanlar da 1. aşamada aşılanacak.
İşte Sağlık Bakanlığı aşı takvimi:
SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİ 2021 KİMLER AŞI YAPTIRACAK?
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşısı için takvim açıklandı. Listenin yayınladığı sayfada,
"Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." açıklaması yapıldı. KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şuan itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim