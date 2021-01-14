Sağlık Bakanlığı aşı takvimi açıklandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısı, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyelerinin ardından, bugün de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşılar isme tahsis ediliyor ve kişi dışında aşının kullanılmıyor. Aşılama sürecinin başlamasının ardından gözler aşı takvimine çevrildi. Peki, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kamu çalışanları, eczacılar, kronik hastalar ne zaman aşılanacak? İşte 2021 Sağlık Bakanlığı aşı takvimi...