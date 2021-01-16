Son dakika: Bugün kaça kadar yasak var? 16 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
Son dakika... Bugün kaça kadar yasak var? Türkiye genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında, hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8.314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlamanın detayları paylaşıldı. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 16 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte haberin detayları...
Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı. Vaka sayısında düşüş başlaması ile birlikte vatandaşlar kısıtlamaların biteceği tarihi araştırmaya başladılar. İkinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların devam edeceği duyuruldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 16 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte son gelişmeler...
BUGÜN KAÇA KADAR YASAK VAR?
15 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.
HAFTA SONU AÇIK OLAN YERLER
Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.
İŞ YERLERİNDE YOĞUNLUĞA GEREK YOK
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebilecekleri hatırlatıldı.
Açıklamada ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.
Bu nedenle vatandaşlardan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunlukları göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.
Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
"AŞILANANLARDA CİDDİ YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, hastanelerinde Kovid-19 aşısı yapılan 8 bin sağlık çalışanında ciddi yan etki görülmediğini bildirdi.
Surel, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasının ardından aşı yaptıranların sayısının hızla arttığına dikkati çekerek, "Toplumun tanıdığı, bildiği, güvendiği idol olan kişiler aşı noktasında tavrını belli ettiği zaman, toplumun buna yaklaşımı daha farklı oluyor. Aşılanma hızının arttığını ifade edebilirim." diye konuştu.
Ankara Şehir Hastanesi'nde gerekli tüm ekipmanları barındıran 130 aşı uygulama odasında aşılama yapıldığını bildiren Surel, "Bunlara MHRS üzerinden randevu alınabiliyor. Sağlık personeli, randevu aldığı saatte geldiği zaman sabah 08.00'den gece yarısına kadar aşılamalarını yapabiliyoruz. Günlük yaklaşık 7 bin 500 kapasiteli aşılama imkanımız var. Aşılama hızı, talep daha da artarsa bu kapasiteyi artırabilecek durumdayız." ifadelerini kullandı.