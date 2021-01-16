Son dakika: Bugün kaça kadar yasak var? 16 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı başladı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı. Vaka sayısında düşüş başlaması ile birlikte vatandaşlar kısıtlamaların biteceği tarihi araştırmaya başladılar. İkinci bir duyuruya kadar kısıtlamaların devam edeceği duyuruldu. Peki, bugün kaça kadar yasak var? 16 Ocak Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte son gelişmeler...

BUGÜN KAÇA KADAR YASAK VAR?

15 Ocak Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.