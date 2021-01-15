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İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi

Son dakika haberine göre; BBP lideri ’nun da arasında bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği soruşturmadaki FETÖ izinin kapatılması için talimat veren FETÖ elebaşı ’in görevlendirdiği 10 kişilik isim isim ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastını karartan FETÖ ekibi

'da gaybubet evinde yakalanan ve günlerdir tecrübeli polis müdürlerince sorgulanan eski Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Bakum'un ifadesi ile FETÖ avukatlarından 'ın örgüt talimatı ile 'nun yaşamını yitirdiği helikoptere ait kayıt cihazlarını söken askerlerin avukatlığını üstlendiğinin deşifre olmasının FETÖ elebaşı 'i nasıl paniğe sevk ettiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı. Konunun hızlı bir şekilde kapatılması talimatını veren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından görevlendirilen 10 kişilik ekibin listesine SABAH ulaştı. Bu isimler dosyanın kapatılması için birbirleriyle gerek yüz yüze, gerekse telefon yoluyla örgütsel toplantı gerçekleştirdi.

ASKERİ MAHREM İMAM DEVREYE GİRDİ

Bakum, ifadesinde helikopterden kayıt cihazlarını söken Astsubay ve Yarbay 'un avukatlığını üstlenmesi talimatını Mustafa Atalar'a ulaştıranın, ismini bilmediği bir askeri mahrem imam olduğunu söylemişti. Bu kişiyle yaptığı yüz yüze görüşmede, avukatlığın örgütten birisi tarafından üstlenilmesinin örgüte zarar vereceğini ifade etmesine rağmen, mahrem imam tarafından kendisine, ' Sıkıntı teşkil etmez' cevabı verildi.

FOTOĞRAFINDAN TEŞHİS ETTİ

Bakum, sorgusunda eşkalini verdiği askeri mahrem imamın fotoğrafını görebileceği takdirde teşhis edeceğini söyledi. Yüzlerce mahrem imam fotoğrafı gösterilen Bakum, bu kişiyi teşhis etti. Mustafa Atalar'ın askerlere avukatlık yapmasında örgüt açısından bir sıkıntı oluşturmayacağını söyleyen askeri mahrem imamın, KHK ile meslekten ihraç edilen öğretmen olduğu ortaya çıktı.

6'SI TUTUKLU 4'Ü KAÇAK

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Yazıcıoğlu dosyasını kapatmak için canhıraş örgütsel faaliyette bulunan mahrem imamlar arasında FETÖ'nün imamı , örgütün güncel Türkiye Avukatlar İmamı 'Yıldırım' kod Muhammed Emir Yavuz'un da yer aldığı 10 isim bulunuyor. Bu isimlerden 6'sı tutuklu, 4'ü hakkında ise aranma kararı bulunuyor. 4 kaçaktan 2'sinin 'de olduğu belirlenirken, 2'sinin konumu ise bilinmezliğini koruyor.

İŞTE 10 KİŞİLİK DOSYA KAPATMA EKİBİ

İşte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası girişilen eylemler sonucunda dosyanın kapatılmasını 'Bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' diyerek niteleyen ekipte yer alan isimler:

'Cemal' kod Kemal Bakum: Avukat. Örgütün Gaziantep Avukatlar Bölge İmamı. 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan tutuklandı.

Barbaros Kocakurt: Şu anda ABD'de bulunan Kocakurt, örgütün Türkiye İmamlığını yapıyor. Fetullah Gülen'e bağlı tüm organizasyonların başındaki isim olarak biliniyor. Gülen'e örgüt içindeki bilgi akışını sağlayan isimlerin başında geliyor. Kocakurt, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde iş adamı pozisyonunda da görev aldı. Hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 ayrı aranma kararı bulunuyor.

'Yıldırım' kod Muhammed Emir Yavuz: 2013 yılından sonra Türkiye Avukatlar imamı pozisyonuna getirildi. ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Clifton bölgesinde ikamet eden Yavuz, halen örgütün Türkiye Avukatlar İmamlığı pozisyonunda bulunuyor. İş adamı olduğu belirlenen Yavuz hakkında Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranma kaydı bulunuyor.

Tayfun Tural: Avukat Mustafa Atalar'ın Astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını üstlenmesini sağlayan askeri mahrem imam. Asıl mesleği öğretmenlik olan Tural, darbe girişimi sonrası KHK ile meslekten ihraç edildi. Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kararı bulunuyor.

Mehmet Kocatürk: 2014 yılı sonlarına kadar örgütün Güneydoğu Bölge İmamlığını yaptı. FETÖ ile iltisaklı okullarda ve dershanelerde çalıştığına dair SGK kayıtları mevcut olan Kocatürk hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden 4 ayrı yakalama kararı bulunuyor.

Turan Canpolat: Malatya'daki örgüt avukatlarından. Örgüte bağlı Güneydoğu Bölgesi Hukuk Dernekleri sorumlusu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Mehmet Durakoğlu: Örgütün Elazığ İl İmamı. FETÖ Silahlı Terör Örgütü iltisaklı kurumlarda öğretmenlik yaptı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kapsamında tutuklandı.

'İbrahim' kod Halil Kayış: 2012 yılında örgütün Gaziantep dar bölge sorumlusu. FETÖ ile iltisaklı olması nedeniyle öğretmen olarak görev yaparken KHK ile meslekten ihraç edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

'Kaan' kod Abdullah Önder: 2012 yılından sonra örgütün Elazığ Avukatlar İmamıydı. Milli Eğitim Müdürlüğünde edebiyat öğretmenliği yaptı. KHK ile meslekten ihraç edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklandı.

Mustafa Atalar: Örgütün Elazığ avukat yapılanması içerisinde yer alan avukatlardan. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında, helikopterden kayıt cihazlarını söken Astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını üstlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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