PKK, Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

15 yıldır dağ kadrosunda bulunan terörist, PKK'nın şehir merkezlerindeki uyuyan hücrelerini harekete geçirip orman yangınları, araç yakma, suikast, bombalı sabotaj, fabrika kundaklama gibi provokatif saldırıları gerçekleştiren taşeron yapılanması YPS'nin de tepe isimlerinden biriydi. İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde aranan Çekiç'in 9 askerimizi şehit etmekten hakkında arama kararı bulunuyordu.