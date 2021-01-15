15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK, Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

PKK, Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

Son dakika haberine göre; PKK'nın sözde eyaleti -Eleşkirt gücü sorumlusu Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in 26 Aralık 2017'de 'a düzenlenen nokta hava harekatıyla öldürüldüğü ve örgütün Çekiç'in ölümünü gizlediği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 15.01.2021
ABONE OL
PKK, Gulan kod adlı Rukiye Çekiç'in ölümünü 4 yıl gizlemiş!

Terör örgütü PKK, MİT-TSK ortak harekatıyla öldürülen teröristin ölümünü 4 yıl gizledi. Çekiç, PKK'nın silahlı kadın yapılanması olan 'ın üst düzey sorumlusu olup, aynı zamanda PKK'nın sözde askeri meclis üyesiydi.

15 yıldır dağ kadrosunda bulunan terörist, PKK'nın şehir merkezlerindeki uyuyan hücrelerini harekete geçirip orman yangınları, araç yakma, suikast, bombalı sabotaj, fabrika kundaklama gibi provokatif saldırıları gerçekleştiren taşeron yapılanması 'nin de tepe isimlerinden biriydi. 'nın 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde aranan Çekiç'in 9 askerimizi şehit etmekten hakkında arama kararı bulunuyordu.

Lice'de PKK operasyonu! 8 kişi yakalandı LİCE'DE PKK OPERASYONU! 8 KİŞİ YAKALANDI
Mardin'de PKK ajandası ele geçirildi! MARDİN'DE PKK AJANDASI ELE GEÇİRİLDİ!
Son dakika haberi | MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li öldürüldü SON DAKİKA HABERİ | MSB DUYURDU: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 5 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
Kobani olayları davasının tanığından HDP-PKK itirafı! Kışanak Öcalan'ın talimatıyla belediye başkanı seçildi KOBANİ OLAYLARI DAVASININ TANIĞINDAN HDP-PKK İTİRAFI! KIŞANAK ÖCALAN'IN TALİMATIYLA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA