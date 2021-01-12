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Muhsin Yazıcıoğlu cinayet soruşturmasının kilit ismi FETÖ'cü Kamil Bakum tutuklandı

FETÖ’nün suikastindeki rolünü bilen kilit isimlerden örgütün sözde “ Bölge Avukatlar İmamı” tutuklandı. 'de gaybubet evinde yakalanıp Gaziantep'te getirilen Bakum, emniyette 2 kez uzatılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Yazıcıoğlu suikastindeki kilit FETÖ'cü Kamil Bakum hakkında yeni detaylar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 12.01.2021
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Muhsin Yazıcıoğlu cinayet soruşturmasının kilit ismi FETÖ'cü Kamil Bakum tutuklandı

'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve 'da sahte kimlikle yakalanarak 'e getirilen örgütün sözde "Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı" , "Örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.

Gaziantep Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terör, İstihbarat ve Organize Suçlar ekiplerince aranan, 31 Aralık 2020'de 'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinden ailesine ulaşmak için komşu dairenin wifi bağlantısını kullanınca yeri tespit edilerek yakalanıp Gaziantep'te getirilen Bakum, emniyette 2 kez uzatılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen Bakum, Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Bakum hakkında mahkeme, "Terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından dolayı tutuklama kararı verdi.

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