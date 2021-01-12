Muhsin Yazıcıoğlu cinayet soruşturmasının kilit ismi FETÖ'cü Kamil Bakum tutuklandı
FETÖ’nün Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki rolünü bilen kilit isimlerden örgütün sözde “Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı” Kamil Bakum tutuklandı. Ümraniye'de gaybubet evinde yakalanıp Gaziantep'te getirilen Bakum, emniyette 2 kez uzatılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Yazıcıoğlu suikastindeki kilit FETÖ'cü Kamil Bakum hakkında yeni detaylar...
Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Gaziantep'e getirilen örgütün sözde "Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı" Kamil Bakum, "Örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat ve Organize Suçlar ekiplerince aranan, 31 Aralık 2020'de Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinden ailesine ulaşmak için komşu dairenin wifi bağlantısını kullanınca yeri tespit edilerek yakalanıp Gaziantep'te getirilen Bakum, emniyette 2 kez uzatılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen Bakum, Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulandıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Bakum hakkında mahkeme, "Terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından dolayı tutuklama kararı verdi.