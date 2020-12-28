Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davasında flaş gelişme! Gizli tanık ortaya çıktı

Hakkında araştırma yapılan Emrah P.'nin psikyatri hastası raporu bulunduğunun, buna rağmen soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. 2013 yılındaki isimsiz bir başka ihbar mektubunda ise, sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Rafet A.'nın da gizli tanık olarak dosyaya konulduğu belirlendi.

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