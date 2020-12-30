FETÖ'nün Yazıcıoğlu dosyasındaki oyunu ortaya çıktı! Başkan Erdoğan ve Hakan Fidan'a yıkacaklardı

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan iddianameyi okuduğunu belirten Hürriyet gazetesi yazarı Şener, "Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 Aralık 2020 tarihinde hazırladığı son iddianameyle ilgili olarak 25 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada belirtildiği gibi, eğer 17-25 Aralık 2013 operasyonları ve 15 Temmuz 2016 darbesi başarılı olsaydı, Yazıcıoğlu dosyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yargılanacağı bir kumpasa dönüştürülecekti." diye yazdı.

İşte Nedim Şener'in bugünkü "Muhsin Yazıcıoğlu'na 'yargı suikastı'" başlıklı köşe yazısı:

Birkaç gündür, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili Yargıtay Başsavcılığı'nın 221 sayfalık mütalaası ile 81 sayfalık ek mütalaasını, 11 Aralık 2020 tarihli 96 sayfalık yeni iddianameyi okuyup duruyorum. Gecem gündüzüm birbirine girdi, işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca kendisi değil, olayın ilk saatlerinde karartılmaya çalışılan ancak daha sonra ortaya konan ve dosyaya giren delillere rağmen 11 yıldır aydınlatılamayan davası da resmen 'yargı suikastına' uğramış.

Maalesef bugün de hâlâ durum pek iç açıcı değil.

25 Mart 2009 günü yanındaki beş kişi ile birlikte, düşen ya da düşürüldüğü iddia edilen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasına önce Malatya özel yetkili savcıları olan FETÖ'cü Şeref Gürkan ve Özden Doğan baktı. Yalancı tanıklar, sahte belge ve gizli tanıklarla Yazıcıoğlu dosyasını önce Ergenekon kumpasına bağlamaya çalıştılar.