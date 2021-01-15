İçinde CHP'lilerin de olduğu 'jigolo çetesi'nden dev vurgun!
Son dakika haberine göre; Taciz ve tecavüz olaylarının yaşandığı CHP'de şimdi de jigolo skandalı patlak verdi. İçlerinde CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan 2 kişinin de olduğu jigolo çetesinden dev vurgun. Dijital ortam üzerinden verdikleri jigolo ilanlarıyla 9 milyon liralık vurgun yapan çete üyeleri FETÖ tuzağı uygulayarak kandırdıkları kişileri defalarca dolandırdılar.
İstanbul'da internet sitelerine jigolo ilanları verip 6 ayda 9 milyon lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan 91 kişilik suç örgütü hakkında dava açıldı. Yöneticileri arasında CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde görevli iki personelin de bulunduğu suç örgütü, jigolo olmak isteyen kişilerden "gold üyelik" kumpasıyla yüklü paralar aldı.
CİNSEL İLİŞKİDEN PARA KAZANMA HEVESLİSİ ERKEKLER FENA TUZAĞA DÜŞTÜ!
Bununla yetinmeyen çete, üyeleri polis kılığında arayıp FETÖ tuzağıyla ikinci kez dolandırdı. 75 üyesi tutuklanan çete, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
İŞTE ÇETENİN KADIN ÜYELERİNİN AKILALMAZ YÖNTEMİ
Kumpas kuruluyor, çetede yer alan kadınlar devreye giriyor ve bakın neler oluyor.
CHP'Lİ BELEDİYENİN ÇALIŞANLARI...
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün geçen yıl temmuzda gerçekleştirdiği operasyona ilişkin soruşturma tamamlandı. İki çete üyesinin CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştıkları ortaya çıktı. Jigolo olmak isteyenler telefonda görüştükleri kadınlarla konuştuğu esnada yaşananlar ise şebekenin jigololuk heveslisi erkeklerin zihnini nasıl ele geçirdiğini gözler önüne serdi.
BOŞ ZAMANLARINDA JİGOLO ÇAĞRI MERKEZİNDE ÇALIŞMIŞLAR!
Kamu görevlisi H.Ç. ve L.S.'nin belediye spor kompleksinde çalıştığı, arta kalan zamanlarda sözde jigolo çağrı merkezinde görev yaptığı ortaya çıktı.
JİGOLO KUMPASINI KURUP LÜKS YAŞAM SÜRÜYORLARDI
75 şüphelinin tutuklandığı dev operasyonla ilgili İstanbul Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Cem Üstündağ'ın hazırladığı iddianamede 32 mağdur yer aldı. 91 şüpheli hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı. Çağatay Ö.'nün liderliğinde kurulan suç örgütünün, kazandıkları milyonlarca lirayla lüks bir yaşam sürdüklerine yer verilen iddianamede çetenin dolandırıcılık yöntemleri de aktarıldı. İşte detaylar:
JİGOLO ARANIYOR İLANI
İnternette arkadaşlık sitesi kuran bir şebeke, "Jigolo aranıyor" ilanı verdi. Arayan kişilere ilk aşamada üyelik hesabı açıldı. Sonra çetenin kadın üyeleri devreye girdi. Zengin iş insanı kılığında arayan kadınlar, şebekenin kurduğu 11 ayrı çağrı merkezi üzerinden telekonferans sistemiyle görüşüp müşteri olduklarını söyledi. Sözde müşteri ile jigolo görüşürken araya giren çağrı merkezi yetkilisi, "Daha fazla görüşmek için üyelik standardınız yeterli değil. VIP veya gold üyeliğe geçmelisiniz" diyerek uyarıda bulundu. Tuzağa düşen yüzlerce kişi, 5'er bin lira vererek gold paket satın aldı.
"ZENGİN KADINLARDAN GELECEK PARALARI NEREYE YATIRALIM?"
Satın alma sırasında, jigolo olacak kişiden, "Zengin kadınlardan gelecek paraları hesabınıza yatırmamız için bilgilerinize ihtiyacımız var" denilerek, kimlik ve banka bilgileri istendi. Kişilerin bilgilerini alan çete üyeleri ikinci planı devreye soktu. Şebeke üyeleri 5'er bin liralarını çarptıkları kişileri tekrar arayıp "Hesabınızdan FETÖ'ye para aktarılmış" diyerek kendilerini polis ve savcı gibi tanıttı. "Size yardım edeceğiz" yalanıyla aynı hesaba para yatırılmasını sağladı. Böylece milyonlarca liralık vurgun yapıldı. Artan mağduriyetler sonrası şikâyetler üzerine polis 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaptı. Sonrasında ise operasyonun düğmesine basıldı.
CHP'Lİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 2 KİŞİ DE VAR
BEYLİKDÜZÜ Belediyesi çalışanlarından L.S., pazarlamacı olduğunu bu nedenle diğer personel H.Ç. ile irtibatı bulunduğunu, böylece dosyaya giren ses kaydı tapelerinin oluştuğunu savunurken, H.Ç. ise jigololarla konuştuğu tapelerin yanlış anlaşıldığını, tek derdinin operasyonda yakalananların arkadaş çevresini kullanmak olduğunu ve bu sayede jigololara ayda 5-6 adet araç sattığını iddia etti.
Öte yandan çete lideri Çağatay Ö. ile çete yöneticileri Mehmet Alil K., Ersel Ş., Muhammet Can B.'nin faaliyetlerine de iddianamede yer verildi. Muhammet Can B.'den MİT personeli olarak düzenlenmiş kimlik fotoğrafı ele geçirildiği de ifade edildi. İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
AHLAKSIZLIĞIN ARKASINDAN TORPİL DE ÇIKTI
Jigolo çetesinin üyesi Hüseyin Ç.'nin CHP Meclis üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni olduğu öğrenildi.
Hüseyin Ç. ve CHP Meclis üyesi Hasan Ç.
Meclis üyesinin yeğeninin hem belediyede görev alması hem de jigolo çetesinin üyesi olması CHP'deki kirli ilişkiler yumağını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
NİKAHLARINI İMAMOĞLU KIYDI!
Skandal olay ile ilgili ortaya çıkan bir başka detay ise pes dedirtti.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni ve aynı zamanda jigolo çetesinin üyesi olan Hüseyin Ç.'nin nikahını kıydığı öğrenildi.
İmamoğlu'nun düğüne katıldığı fotoğraflar da ortaya çıktı.