İçinde CHP'lilerin de olduğu 'jigolo çetesi'nden dev vurgun!

CHP'Lİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 2 KİŞİ DE VAR

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi çalışanlarından L.S., pazarlamacı olduğunu bu nedenle diğer personel H.Ç. ile irtibatı bulunduğunu, böylece dosyaya giren ses kaydı tapelerinin oluştuğunu savunurken, H.Ç. ise jigololarla konuştuğu tapelerin yanlış anlaşıldığını, tek derdinin operasyonda yakalananların arkadaş çevresini kullanmak olduğunu ve bu sayede jigololara ayda 5-6 adet araç sattığını iddia etti.