FETÖ mensupları Muhsin Yazıcıoğlu cinayetini kullanarak generalleri dinlemişler

İHBAR MEKTUBUYLA 2 YIL KOMUTANLARI DİNLEMİŞLER

Yine 2012 yılında soruşturmanın yürütüldüğü Malatya'da şu an FETÖ üyeliğinden tutuklu Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan'a PTT'den gönderici kısmında Mehmet Yılmaz, alıcı kısmında ise "Malatya Cumhuriyet Savcılığı, Şeref Gürkan Savcı" yazılı altında Yarbay Ayhan T. imzalı iki ayrı ihbar mektubu gönderildiği iddianamede yer aldı. Mektuplara rağmen Ayhan T.'nin hiçbir şekilde yazılı ya da sözlü ifadesi almayan FETÖ üyesi savcı, Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüyle ilgili 15 subayın telefonları dinlemeye aldı.