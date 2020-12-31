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Muhsin Yazıcıoğlu davasının aranan ismi FETÖ'cü Kamil Bakum yakalandı!

'nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı yönlendiren kişi olarak da aranan 'nün kritik ismi yakalandı. FETÖ'cü Kamil Bakum konuşursa aydınlanacak.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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Muhsin Yazıcıoğlu davasının aranan ismi FETÖ'cü Kamil Bakum yakalandı!

İstanbul İstihbarat Şubesi ekipleri 'nün İstanbul'daki sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı 'un Ümraniye'deki bir gaybubet evinde gizlendiğini belirledi…

GİZLİ EVDE KİLİT FETÖ İMAMLARI YAKALANDI

Gaybubet evine yapılan operasyonda, Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda FETÖ'nün değişik tarihlerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafları ele geçirildi.

FETÖ'NÜN EN KİLİT İSİMLERİNDEN

CNN Türk'ün haberine göre, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan Kamil Bakum, aynı zamanda soruşturmasının da önemli isimlerinden biri. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği Helikopterden cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı yönlendiren kişi olarak biliniyor.

AVUKATLARDAN SORUMLU MAHREM İMAM

Kamil Bakum, Ankara Beypazarı İmamlığı, 2005-2011 yıllarında örgütün sözde Muş İl İmamlığı, avukat yapılanmasının sözde Gaziantep bölge imamlığı, 2015-2016 yıllarında avukatlar mahrem yapısının sözde Güneydoğu imamlığı görevini yaptı. 15 Temmuz'dan önce İstanbul'a gelen Bakum, İstanbul'daki avukatların mahrem imamlığını yaptı.

O KONUŞURSA MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTİ ÇÖZÜLECEK

FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Önder'de itiraflarında, "Ben, Mehmet Durakoğlu, Kamil Bakum, Turan Canpolat, Mustafa Atalar, Ahmet Atilla Kavuran, Halil Kayış ByLock kullandık. ByLock yazışmaları ve HTS kayıtları getirilirse doğru söylediğim anlaşılacaktır. Adı geçenler konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu olayı çözülecektir." demişti…

Diğer yakalanan Eşref Üstünova da KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen örgütün önemli mahrem imamlarından.

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