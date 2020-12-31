Muhsin Yazıcıoğlu davasının aranan ismi FETÖ'cü Kamil Bakum yakalandı!

FETÖ'NÜN EN KİLİT İSİMLERİNDEN

CNN Türk'ün haberine göre, Silahlı Terör Örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından aranan Kamil Bakum, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının da önemli isimlerinden biri. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği Helikopterden cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı yönlendiren kişi olarak biliniyor.