25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhsin Yazıcıoğlu suikastında önemli gelişme: Adil Öksüz devreye girdi

Muhsin Yazıcıoğlu suikastında önemli gelişme: Adil Öksüz devreye girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2020 14:32
Güncelleme:25.11.2020 14:37
Muhsin Yazıcıoğlu davasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle başlatılan FETÖ soruşturmasında helikopter düştüğü sırada havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan subaylardan birinin o dönem Hava Kuvvetleri’nin FETÖ imamı olan Adil Öksüz ile irtibatı çıktı.
Muhsin Yazıcıoğlu davasında Adil Öksüz izi!
Muhsin Yazıcıoğlu davasında Adil Öksüz izi!
Türkiye nasıl cevap verebilir?
Türkiye nasıl cevap verebilir?
Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına sert tepki!
Azerbaycan'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli
Azerbaycan'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli
CHP'li belediye 150 zeytin ağacını kesti
CHP'li belediye 150 zeytin ağacını kesti
Sokağa çıkma yasağı hafta içi de olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı hafta içi de olacak mı?
Başkan Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!
Başkan Erdoğan yerli aşı için tarih verdi!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç'a çok sert sözler
Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç'a çok sert sözler
Kriz medyası çarpıtma haberlerle ne amaçlıyor?
Kriz medyası çarpıtma haberlerle ne amaçlıyor?
Azerbaycan'da Kelbecer coşkusu
Azerbaycan'da Kelbecer coşkusu
Son durak korona! İstanbul'da durum vahim
Son durak korona! İstanbul'da durum vahim
Daha Fazla Video Göster