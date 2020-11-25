Muhsin Yazıcıoğlu suikastında önemli gelişme: Adil Öksüz devreye girdi

Muhsin Yazıcıoğlu davasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle başlatılan FETÖ soruşturmasında helikopter düştüğü sırada havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan subaylardan birinin o dönem Hava Kuvvetleri’nin FETÖ imamı olan Adil Öksüz ile irtibatı çıktı.