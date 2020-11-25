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Muhsin Yazıcıoğlu suikastında önemli gelişme: Adil Öksüz devreye girdi
Muhsin Yazıcıoğlu davasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle başlatılan FETÖ soruşturmasında helikopter düştüğü sırada havada olan F-4 uçağındaki silah sistemlerini kullanan subaylardan birinin o dönem Hava Kuvvetleri’nin FETÖ imamı olan Adil Öksüz ile irtibatı çıktı.