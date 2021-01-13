13 Ocak 2021, Çarşamba
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FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu talimatı! Dosya böyle kapatılmış

Son dakika haberine göre; Son dakika haberine göre; BBP Genel Başkanı ve beraberindeki 5 kişinin ölümündeki FETÖ izi derinleşiyor. Geçen ay yakalanan FETÖ’nün Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum'un verdiği ifadede şoke eden detaylar ortaya çıktı. Bakum: Örgüt savcılığa “Yazıcıoğlu dosyası kapatılsın” talimatı verdi, dosya kapatıldı dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu talimatı! Dosya böyle kapatılmış

'da gaybubet evinde yakalanan ve günlerdir tecrübeli polis müdürlerince sorgulanan üst düzey FETÖ imamı Kamil Bakum'un 153 sayfalık ifadesine SABAH ulaştı. FETÖ imamı Bakum'un kaldığı hücre evinde, Gülen'e ait fotoğraflar da ele geçirilmişti.

GÜLEN'İN TALİMATIYLA
Bakum ifadesinde "Eski astsubay ve yarbay , düşen helikopterden kayıt cihazlarını sökmüştü. Bu isimlerin avukatlığını ise FETÖ avukatlarından üstlendi. Atalar örgüt avukatıydı" dedi.

Geçen ay 3 yıl saklandığı örgüt evinde yakalanan Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, Atalar'a askerlerin avukatlığını yapması talimatının o dönem Malatya Dernekler İmamı olan tarafından verildiğini duyduğunu aktardı.

15 Mayıs 2014'te Gülen'i 'daki malikânesinde ziyaret ettiğini anlatan Bakum ifadesinde bu ziyarete Canpolat ve Atalar'ın da eşlik ettiğini belirterek Atalar'ın, Özsıcak ve Uçum'un avukatlığını üstlenmesinin, Pensilvanya'da sıkıntı oluşturduğunu ve ortalığın karıştığını duyduğunu söyledi.

Bakum, Gülen'in, bu durumun duyulmasının örgüte zarar vereceğini belirterek konunun hemen kapatılması talimatı verdiğini anlattı.

Gülen'in talimatı, imamı vasıtasıyla dönemin İl İmamı 'na iletildi. Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyleyen Bakum şöyle konuştu:

"Bu görüşmeden sonra Durakoğlu, Gaziantep'te ve Güneydoğu Hâkim ve Savcı Bölge İmamı 'Fevzi' kod ile görüştü.

Durakoğlu bana Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve 'Bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi.



Bu konunun detayını Durakoğlu, Kocatürk ve Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi."

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