FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu talimatı! Dosya böyle kapatılmış

15 Mayıs 2014'te Gülen'i Pensilvanya'daki malikânesinde ziyaret ettiğini anlatan Bakum ifadesinde bu ziyarete Canpolat ve Atalar'ın da eşlik ettiğini belirterek Atalar'ın, Özsıcak ve Uçum'un avukatlığını üstlenmesinin, Pensilvanya'da sıkıntı oluşturduğunu ve ortalığın karıştığını duyduğunu söyledi.

Bakum, Gülen'in, bu durumun duyulmasının örgüte zarar vereceğini belirterek konunun hemen kapatılması talimatı verdiğini anlattı.