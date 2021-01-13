Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Telegram' paylaşımı

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesinin ardından milyonlarca kullanıcı farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Başkan Erdoğan da dün Telegram hesabı açtığını duyurmuştu. Başkan Erdoğan bugün Telegram hesabından, "Fırsat buldukça buradan sizlerle günlük programımı da paylaşacağım." dedi.

PROGRAMININ DETAYLARINA YER VERDİ

Başkan Erdoğan, "Pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız kongrelerimizi yeniden gerçekleştirmeye başlıyoruz. Bugün saat 1'de AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas il kongrelerine canlı bağlanacağım. Ardından akşam saat 7'de 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde olacağım. Programlarımızı Facebook, Twitter ve YouTube'ta bulunan resmî hesaplarımızdan canlı takip edebilirsiniz. Hayırlı, bereketli ve sağlıklı günler diliyorum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİP VE TELEGRAM'A KATILDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek. BAŞKAN ERDOĞAN BİP VE TELEGRAM'A KATILDI