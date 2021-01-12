Son dakika: Başkan Erdoğan'dan partililere sosyal medya talimatı

ALIŞVERİŞ İÇİNMİŞ

Whatsapp, güncellenen 'gizlilik ilkesi' ile ilgili yoğun eleştiriler yapılması üzerine yeni bir açıklama yaptı. İnsanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmeler korumalıdır."