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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan partililere sosyal medya talimatı

Son dakika haberi! 'ın kullanıcılarına yeni sözleşme onaylatması tartışmaları sürerken, , ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Konuyla ilgili 'de bilgi hırsızlığı ve dijital zorbalığa dair birçok açıklama ve tepki peş peşe gelirken Başkan Erdoğan, ’da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine partililere önemli bir talimat verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın ve WhatsApp talimatı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan partililere sosyal medya talimatı

'ın kullanıcılarına yeni sözleşme onaylatması tartışmaları sürerken, , ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı.

Kurul, WhatsApp'tan verilerin paylaşılması zorunluluğunu da durdurmasını istedi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı bildirildi. 6'ncı madde 'hakim durumun kötüye kullanılması' başlığını taşıyor.

İŞTE KARARIN İÇERİĞİ
Açıklamada, şöyle denildi: "Kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimali haiz olduğundan, 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu bildirmesi gerektiğine karar verildi."

ALIŞVERİŞ İÇİNMİŞ
Whatsapp, güncellenen 'gizlilik ilkesi' ile ilgili yoğun eleştiriler yapılması üzerine yeni bir açıklama yaptı. İnsanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. WhatsApp üzerinden yaptığınız görüşmeler korumalıdır."

BİP'E 4.6 MiLYON YENi KULLANICI
BiP'e, son 3 günde 4.6 milyon yeni kullanıcı katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "BiP'te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz" dedi. Tansu, BiP'te izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan köşesinde, tartışmalarını ve Başkan 'ın parti yöneticilerine verdiği talimatı ele aldı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN WHATSAPP TALİMATI
Sosyal medya gençler ve kadınlar üzerinde daha çok etkili oluyor. Siyasette sosyal medya bir gerçek ama her şey değil. Başkan Erdoğan, 'da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine, "Sosyal medya önemli ama aynı zamanda çok şişirme bir şeydir. Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım" diyor. Ardından da ekliyor: "Ruberu, yani yüz yüze görüşme."

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