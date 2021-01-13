Türkiye İHA'ları casusların hedefi oldu! Türkiye'nin atılımı dünyanın dikkatini çekti

Bu durum Türkiye'nin iki farklı casusluğun radarına girmesine neden oluyor; teknoloji casusluğu ve ticari casusluk Türkiye daha önce milli piyade tüfeği MPT-76'nın planlarının yurt dışına satılması olayına şahit olmuştu.

Bu kez de halihazırda devam eden projelerin parça ihtiyacını öğrenmeye çalışan bir casusluk şebekesi yakalandı. Hedef; gerekli ürünleri öğrenip, yurt dışındaki kuruluşlar adına lobi yapıp, parçaların yurt dışından temin edilmesini sağlamak.