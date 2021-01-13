Türkiye İHA'ları casusların hedefi oldu! Türkiye'nin atılımı dünyanın dikkatini çekti
Türkiye'nin İHA/SİHA'ları gösterdiği başarılarla parmak ısırtırken yabancı casusların da hedefi oldu. Yerli ve milli teknolojideki gelişimi engellemek isteyenlerin çabaları MİT operasyonuyla engellendi. Yabancı ajanlar, yeni Türkiye'nin olağanüstü gelişme sağlayan savunma sanayiini hedef aldı.
Emniyet ve MİT'in gerçekleştirdiği savunma sanayii sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına çevirdi. Çalışmalar ve başarılar arttıkça yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefi haline geldi.
Türkiye son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Savunma sanayiinin hemen her alanında büyük yatırımlar, dünyaya meydan okuyan ürünler ortaya çıktı. Türkiye bu ürünleri sadece fuarlarda, tatbikatlarda değil gerçek savaş ortamında da kullandı ve elde ettiği başarı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bu noktaya gelinmesinde, her fırsat ve bahanede uygulanan açık ve üstü kapalı ambargolar büyük rol oynadı. Türkiye bu engelleme ve tehditleri bertaraf etmek için deyim yerindeyse "kendi göbeğini kendisi kesmeyi" tercih etti.
Dünyada en çok dikkat çeken proje, kendisini üç farklı gerçek savaş alanında ispatlayan ve kullanan diğer ülkelerden de büyük övgü alan Türk SİHA'ları oldu. Ancak bu ürün Türk savunma sanayiinde buz dağının herkesçe görünen küçük bir kısmı.
Hafif ve ağır silahlardan gemilere, füzelerden uzay çalışmalarına, kritik parçalardan en sofistike ve geleceğin savaşlarında belirleyici olacak teknolojik silahlara kadar her alanda önemli çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor.
YERLİ VE MİLLİ PROJELER CASUSLARIN RADARINDA
Dünya savunma sanayii de hem bu silahlarla ilgili bilgi alma hem de bu ürünlere gerekli bazı parçalar için tedarikçi olma yarışında.
Bu durum Türkiye'nin iki farklı casusluğun radarına girmesine neden oluyor; teknoloji casusluğu ve ticari casusluk Türkiye daha önce milli piyade tüfeği MPT-76'nın planlarının yurt dışına satılması olayına şahit olmuştu.
Bu kez de halihazırda devam eden projelerin parça ihtiyacını öğrenmeye çalışan bir casusluk şebekesi yakalandı. Hedef; gerekli ürünleri öğrenip, yurt dışındaki kuruluşlar adına lobi yapıp, parçaların yurt dışından temin edilmesini sağlamak.