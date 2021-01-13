Son dakika haberi... Yaz ve sonbahar aylarının büyük oranda yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi ekim ayından bugüne yüzde 50'e kadar gerilemişti. Birkaç gündür İstanbul'da yağmur görülmesi ile birlikte baraj doluluk oranı yeniden gündeme geldi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da barajlar doldu mu? 13 Ocak yağmur yağışı devam edecek mi? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da 8 Ocak 2021 Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yağmur, 3 gündür aralıklı olarak etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, yağmur 13 Ocak Çarşamba günü devam edecek. Yarın karla karışık yağmur etkili olacak. Cuma günü sıcaklığın en düşük 1 derecesini göreceği İstanbul'da kar yağışı gözüküyor. Cuma başlayacak kar yağışı 16-17 Ocak'ta da etkisini sürdürecek.