Başkan Erdoğan BiP ve Telegram'a katıldı
WhatsApp'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi mahrem bilgilerini hedef alan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma platformlarına yöneldi. Başkan Erdoğan da 'BİP ve Telegram' uygulamalarına katıldı.
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BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE
WhatsApp'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi verilerini riske atan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma programlarına yöneldi.
BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE
Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da.— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) January 12, 2021
Katılmak için;
BiP: https://t.co/ax0xF5rDwz
Telegram: https://t.co/R1E2TCwwLb pic.twitter.com/RXuFYs5958