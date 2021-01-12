12 Ocak 2021, Salı
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Başkan Erdoğan BiP ve Telegram'a katıldı

'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi mahrem bilgilerini hedef alan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma platformlarına yöneldi. Başkan Erdoğan da ' ve ' uygulamalarına katıldı.

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Giriş Tarihi: 12.01.2021 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
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Başkan Erdoğan BiP ve Telegram'a katıldı

WhatsApp'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi verilerini riske atan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma programlarına yöneldi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE
Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan" ifadelerine yer verildi.

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