Başkan Erdoğan BiP ve Telegram'a katıldı

WhatsApp'ın son güncellemesi tepki topladı, milyonlarca kişi verilerini riske atan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma programlarına yöneldi.

BAŞKAN ERDOĞAN BİP'TE

Gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ın da 'BİP ve Telegram' uygulmayalarına katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'da. Katılmak için; BiP: https://channels.bip.ai/join/rterdogan Telegram: https://t.me/RTErdogan" ifadelerine yer verildi.