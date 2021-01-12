WhatsApp sözleşmesi ile hangi bilgiler depolanacak? WhatsApp hangi verileri paylaşacak?

REKLAM MODELİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Ücretsiz hizmet sunan Whatsapp'ın, yeni politikasıyla kullanıcılar üzerinden reklam gelirlerini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kullanıcıya reklamlar gönderilirken, profil fotoğrafı, hikayeler ve statü gibi veriler dikkate alınıyor. Bu noktada Whatsapp'ta herhangi bir ürüne ilgiyle ilgili bilgiler paylaşılması durumunda bu veriler Facebook'a gönderilecek ve buna göre reklamlar farklı platformlar üzerinden kullanıcıya aktarılacak.

Whatsapp ödeme sistemi üzerinden yapılan alış verişler de kaydedilerek paylaşılacak ve buna uygun diğer reklamlar size gönderilecek.