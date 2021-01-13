Sabıkaları saymakla bitmiyor! 4 silahşörü kim durduracak?

Google, Facebook, Amazon ve Apple uzun zamandır büyük dörtlü olarak adlandırılıyor. Bu teknoloji şirketlerinin değeri 5 trilyon doları aşmış durumda. Bu dörtlüye Twitter, Netflix ve Microsoft'u da eklediğinizde rakam daha da artıyor. Bu şirketlerin her biri, kendi sektörlerinde pazarın büyük bir yüzdesini elinde tutuyor. Kasalarında nakit olarak trilyon dolarları bulan para var. Kurucuları genellikle bilgisayar kurdu gençler... Son 10 yıla kadar da kendilerini sevimli, hayırsever gençler olarak lanse ettiler. Ancak her şey gözüktüğü gibi değil. Bu şirketlerin, haksız rekabetten şirket batırmaya, seçimleri manipüle etmeden yerel yönetimleri ele geçirmeye kadar sabıkalı birçok işi var.