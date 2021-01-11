Son dakika: Facebook'tan flaş WhatsApp açıklaması!

WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz. "

Bu güncelleme WhatsApp'ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkiliyor?



Facebook'tan yapılan açıklamanın devamı şöyle:

- Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.