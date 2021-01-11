11 Ocak 2021, Pazartesi
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Kamuda WhatsApp yerine BiP'e geçiliyor

Son dakika haberine göre; 'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. Başta olmak üzere devlet kurumları yerli uygulama ’e geçme kararı aldı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.01.2021
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Kamuda WhatsApp yerine BiP'e geçiliyor

WhatsApp'ın kullanıcılara sözleşme şartı getirmesinin ardından başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere devlet kurumları yerli uygulama BiP'e geçme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, Whatsapp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BiP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı. Kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım" dedi.

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