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Türkiye’nin göz bebeğinde casus avı! Evinden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberine göre; 'nin göz bebeği yerli ve milli üretimin merkezi 'ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi, ve 'in ortak çalışmasıyla çökertildi.Şebekenin başındaki ’in evinde 5 milyon euro bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Türkiye’nin göz bebeğinde casus avı! Evinden çıkanlar şoke etti

'nin göz bebeği yerli ve milli üretimin merkezi 'ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi, ve 'in ortak çalışmasıyla çökertildi. SABAH'ın casus avıyla ilgili kozmik operasyon hakkında edindiği bilgilere göre Savunma Sanayii Başkanlığı'nda 2018'de İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan , aralarında yabancı firma temsilciliği de yapan şirket temsilcilerine ihalelerle ilgili teknik bilgileri sızdırdı. Bu yöntemle belirlenen kriterleri öğrenen şirketler, ihalelerde fiyatları kırarak haksız kazanç sağladılar. İhale bilgilerini sızdırarak vurgun yaptığı belirlenen Özbilgin ile birlikte yabancı firma temsilciliği yapan şirket sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Savunma sanayi uzmanı Özbilgin'in evinde arama yapan polis tam 5 milyon euro ele geçirdi. Gözaltına alınan isimler arasında Özbilgin haricinde bilgileri sızdıran firma sahibi , firma çalışanı , müşavirlik firması sahibi ile firma çalışanları ve bulunuyor.




BİR YILLIK GİZLİ TAKİP
Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın savunma sanayiine yönelik koruyucu, önleyici istihbarat çalışmaları kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı ile bazı firmaların rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıklarını belirlemesiyle başladı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma süresince ve Emniyet, Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordineli bir operasyon yürüttü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir yıl süren teknik takip ve çalışmalar sonucunda savunma sanayii görevlilerinin ihale, proje, tedarik ve maliyet fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma temsilciliği yapan kişilere aktardıkları, bunun karşılığında maddi kazanç sağladıkları tespit edildi.



EVLERDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI
Savunma Sanayii Başkanlığı İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı, Özbilgin ve diğer şüphelilerin bu yöntemle rüşvet çarkı oluşturdukları tespit edildi. Özbilgin'in evinde yapılan aramada 5 milyon euro nakit para bulundu. Gözaltına alınan diğer 5 kişinin evlerinde de yüklü miktarda döviz ele geçirildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Bilgi sızdıran 6 casus yakalandı SON DAKİKA: MİT VE EMNİYET'TEN ORTAK OPERASYON: BİLGİ SIZDIRAN 6 CASUS YAKALANDI
MİT yasa dışı işlere bulaşan 6 kişiyi gözaltına aldı MİT YASA DIŞI İŞLERE BULAŞAN 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

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