ABD'de terörizm! Rüzgar ekti fırtına biçiyor





İKİYÜZLÜLÜK DEVREDE

ABD böylece adeta rüzgâr ekti fırtına biçti. Yıllarca Doğu Bloku ülkelerinde 'renkli devrimler' adı altında yönetimleri değiştiren, yalancı baharlarla Arap Baharı'nı ve iç savaşları körükleyen ya da 15 Temmuz için 'oyun' veya Gezi olaylarını 'demokrasi şöleni' diyerek öven ABD, bu kez şiddet olaylarını kendi topraklarında yaşadı. Ortalığın karışmasının ardından ABD televizyonlarına canlı yayınlara bağlanan çok sayıda isim ise gözyaşları içinde yaşananlara isyan etti. Söz konusu isimlerin birçoğu Türkiye'de Gezi Parkı olaylarında anarşinin hortlamasına karşılık "demokrasi şenliği" yorumlarını yaparak, Türk güvenlik birimlerinin orantısız güç kullandığı yalanına sarılmıştı. Sözde tarafsız olan bu yayın kuruluşlarının kendi ülkelerinde yaşanan vandallığa karşı seslerini yükseltmesi ve Trump taraftarlarını "yağmacılar ve demokrasi düşmanları" gibi ifadelerle tanımlamaları 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı. Bazı grupların, Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından "bozguncuların işgali" olarak görüldü.