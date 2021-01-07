Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarda bulundu: Kongreye girenler teröristtir
Son dakika haberi...ABD Başkanı Joe Biden ABD'de gerçekleşen kanlı baskın sonrasında açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden "Kongreye girenler teröristtir. Olaylar serserilerin yaptığı bir bozgunculuktur" dedi.
İÇERİ GİRENLER TERÖRİST
Joe Biden yaptığı açıklamada Kongreye giren kişilerin protestocu değil birer terörist olduğunu ifade etti. Biden ayrıca yapılan saldırınını ABD'ye büyük bir zarar verdiğini belirtti.
YARGI TEK KİŞİYİ KORUYAMAZ
Yargının tek bir şahsı korumak adına çalışamayacağını belirten Biden, yapılan saldırının ABD'nin temellerini sarsmaya çalışma amacıyla gerçekleştiğini ifade etti.
SERSERİLERİN YAPTIĞI BİR BOZGUNCULUK
ABD tarihinin en karanlık gününün yaşandığını belirten Başkan Joe Biden, yaşanan kongre baskınını "Serserilerin yaptığı bir bozgunculuk" olarak nitelendirdi.
BU ÜLKENİN ONURUNU YENİDEN TESİS ETMELİYİZ
Joe Biden "Kendimizi bu halka adamamız lazım ve demokratik kurumları canlandırmamız lazım Bu ülkenin onurunu ve bağımsızlığını yeniden tesis etmeliyiz." dedi.