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Haberler Galeri Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

Son dakika haberi... ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi. Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 13:22
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Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Baskını önleyemeyen polis silah kullandı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi. Ulusal muhafızlar da Washington sokaklarına indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

Peki ABD'de neler oluyor? Yaşananlar ne anlama geliyor? Bu süreçten sonra neler yaşanacak? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Selcen İmer ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

İşte o açıklamalardan satır başları;

ABD'NİN PRESTİJİ ÇOK BÜYÜK BİR DARBE ALDI

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Her şeyden evvel ABD'nin prestiji çok büyük bir darbe aldı. Çünkü ABD dendiği zaman hep aklımıza parmaklarını sallayarak dünyaya demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları vs. gibi konularda öğüt veren nasihat veren hatta talimat veren bir mekanizma aklımıza geliyor.

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Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİ ENGELLENDİ

İşte böyle bir ülkenin başkentinde çok ciddi olaylar yaşandı kan döküldü. Kaotik bir ortam söz konusu ABD başkanının sosyal medyaya erişimi yasaklandı.

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Son dakika: ABD'de neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor

Bütün bunlar önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde tartışılacak. Gelinen noktada Başkan Trump gerek kendi ekibi gerekse partisi tarafından yalnız bırakılmış bir vaziyette. Yapılan açıklamalar Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamaları bunu net bir şekilde gösteriyor.