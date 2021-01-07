İşte o açıklamalardan satır başları;

ABD'NİN PRESTİJİ ÇOK BÜYÜK BİR DARBE ALDI

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün: Her şeyden evvel ABD'nin prestiji çok büyük bir darbe aldı. Çünkü ABD dendiği zaman hep aklımıza parmaklarını sallayarak dünyaya demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları vs. gibi konularda öğüt veren nasihat veren hatta talimat veren bir mekanizma aklımıza geliyor.