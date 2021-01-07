Son dakika | ABD Kongre binasına kanlı baskın! Ölü sayısı yükseliyor
Son dakika haberi...ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği açıklandı. 52 kişi gözaltına alınırken, Temsilciler Meclisi üyeleri, kongrenin toplanması durumunda Trump'ın görevden azlinin gündeme geleceğini ifade etti. Başkent Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi.
ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.
WASHİNGTON DC BELEDİYE BAŞKANI BOWSER OHAL KARARINI 15 GÜN UZATTI
BD'de başkent Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle başkentteki OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan olaylar nedeniyle OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. ABD'de göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi'ne zorla girmişti. Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser kongre binasına girilmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.
ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.
ABD'DE TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGREYİ BASTI: AZİL SÜRECİ GÜNDEME GELEBİLİR
ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi gözaltına alınırken, Temsilciler Meclisi üyeleri, kongrenin toplanması durumunda Trump'ın görevden azlinin gündeme geleceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington DC'deki "Amerika'yı Kurtar" adlı mitinginin ardından ortalık karıştı. Mitingin ardından aralarında aşırı sağcı Trump destekçilerinin de bulunduğu bir grup, seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplandı. Polislin müdahalede bulunduğu bazı Trump destekçileri, barikatları aşarak Kongre binasını bastı. Capitol olarak adlandırılan Kongre binasında giriş-çıkışlar kapatılırken, güvenlik güçlerinin destek kuvvet istediği belirtildi.
4 ÖLÜ, 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi., Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin Washington Polis Şefi Robert Contee yazılı açıklama yaptı. Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
JOE BİDEN'DAN "GERİ ÇEKİLİN" ÇAĞRI
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN AZLİ GÜNDEMDE
Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirdi. ABD medyasına konuşan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullandı. Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.
AB VE NATO'DAN ART ARDA AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları "ABD demokrasisine karşı görülmemiş saldırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.
BM GENEL SEKRETERİ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi. BM Genel Sektereri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin altını çizdi.
BORİS JOHNSON'DAN İLK YORUM
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı. Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.
Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.
Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Kongre binasına girmişti.
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri bina içinde güvenli bir yere götürülmüştü.
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.
Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.