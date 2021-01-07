Son dakika | ABD Kongre binasına kanlı baskın! Ölü sayısı yükseliyor

4 ÖLÜ, 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi., Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin Washington Polis Şefi Robert Contee yazılı açıklama yaptı. Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı. Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.