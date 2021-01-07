08 Ocak 2021, Cuma
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump çağrısı: Acilen görevden alınsın

Son dakika haberi... Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dünkü Kongre baskınının ardından Başkan 'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı 'e, Anayasanın 25. Ek Maddesini uygulama çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2021
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump çağrısı: Acilen görevden alınsın
'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine Demokratların "Trump bir an önce görevden alınsın" çağrıları devam ediyor.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, dünkü olayların sorumlusunun olduğunu kaydederek, başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek Maddesine işaret etti.

Azınlık Lideri Chuck Schumer'in çağrısını anımsatan Pelosi, "Ben de Schumer'in çağrısına katılıyorum ve Başkan Yardımcısı Pence'i 25. Ek Maddeyi acilen kullanarak, Trump'ı görevden almaya davet ediyorum." dedi.

Pelosi, "Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, Kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır." ifadesini kullandı.

- TRUMP TARAFTARLARI KONGRE BİNASINA GİRMİŞTİ

'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

TRUMP, DESTEKÇİLERİNE "İTİDAL" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, 'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

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