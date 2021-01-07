ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Trump çağrısı: Acilen görevden alınsın

- TRUMP TARAFTARLARI KONGRE BİNASINA GİRMİŞTİ

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce destekçisi ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

TRUMP, DESTEKÇİLERİNE "İTİDAL" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.