ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz.

Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 7, 2021

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" mesajını verdi.

Bakanlık, "ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ABD'DEKİ OLAYLARI ENDİŞEYLE İZLİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasına göstericilerin girmesine kadar varan gelişmeler konusunda değerlendirmede bulundu.

Şentop, "ABD'deki olayları endişe ile izliyor, tarafları öncelikle sükunete davet ediyoruz. Daima hukuk ve demokrasi içinde sorunların çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman hukuktan ve demokrasiden yana olduk. Herkese de bunu tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Gül, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak, kongre binasına girmesine ilişkin Twitter'dan değerlendirmede bulundu.

Bakan Gül, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler'de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulmasını ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."