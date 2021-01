207 yıl sonra ABD Kongresi'nde işgal! ABD Başkan Yardımcısı Pence: Şiddet asla kazanmaz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere ve yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Bugün ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü, ancak ABD Capitol polisinin, federal eyaletin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çabaları sayesinde şiddet bastırıldı. Kongre Binası güvende ve çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde kalan kadın ve erkeklere her zaman minnettar olacağız. Bugün, Kongre binamızda çıkan olaylara neden olan kişilere; siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük kazanır" dedi. Pence mesajını "Hadi işe geri dönelim" sözleriyle bitirdi.

And we will always be grateful for the men and women who stayed at their post to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the People's House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O