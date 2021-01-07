207 yıl sonra ABD Kongresi'nde işgal! ABD Başkan Yardımcısı Pence: Şiddet asla kazanmaz

TRUMP GÖSTERİCİLERE "BARIŞÇIL KALIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların kongre binasına giriş yapmasının ardından sosyal medya hesabından, "Barışçıl kalın" çağrısında bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Capitol polisi ve emniyet teşkilatımıza destek verin onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Barışçıl kalın" dedi.



Trump ayrıca, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslenerek, "ABD Kongresi'ndeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Unutmayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna oradaki insanlara saygı gösterin. Teşekkür ederim" dedi.

TRUMP: MIKE PENCE, YAPILMASI GEREKENİ YAPACAK CESARETE SAHİP DEĞİL



Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çağrısına "Öyle bir yetkim yok" ifadeleriyle yanıt veren Pence'e yönelik şu ifadelere yer verdi:



"Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor!"

ABD'NİN BAŞKENTİ WASHİNGTON'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ



ABD'nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ABD Kongresi'ne zorla girmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser, yerel saatle 18.00'dan 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"



Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu bir darbe teşebbüsü" ifadesini kullandı.

PENCE'TEN "KONGRE BİNASINI TERK EDİN" ÇAĞRISI



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına giren göstericilere, "İlgili herkes binayı derhal terk etmelidir" dedi.

ABD'DE ULUSAL MUHAFIZLAR, KONGRE BİNASINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu. ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, başkent Washington DC'de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için Ulusal Muhafızların yola çıktığı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma servisleriyle birlikte yola çıktı" dedi.

JOE BIDEN ULUSA SESLENDİ



ABD başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından ulusa seslendi. Biden, "Demokrasimiz, modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen, benzeri görülmemiş bir saldırı altında" dedi.

TRUMP'A ÇAĞRIDA BULUNDU



Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak "Bu kuşatmayı durdur. Bu hukuka saldırıdır. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek Amerika'yı yansıtmıyor, kim olduğumuzu temsil etmiyor. Başkan Trump'ı şimdi ulusal televizyona çıkmaya, yeminini yerine getirmeye ve anayasayı savunmaya ve bu kuşatmanın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum. Bu bir protesto değil. Ayaklanma. Dünya izliyor" dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP: EVE DÖNMELİSİNİZ



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'ne zorla giren destekçilerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:



"Acınızı anlıyorum. İncindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Heyecanlı bir seçimdi, bunu herkes biliyor, özellikle karşı taraf için. Ancak artık eve dönmelisiniz. Barışa, adalete ve düzene sahip olmalıyız. Kolluk kuvvetlerimize saygı göstermeliyiz. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizden alıp götürebilecekleri olan bir dönem hiç olmadı. Bu hileli bir seçim. Bu insanların ellerine koz veremeyiz. Barışçıl olmalıyız. Bu yüzden eve dönün. Sizi seviyoruz, sizler özelsiniz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Başkalarına nasıl davranıldığını görüyorsunuz. O kadar kötü ki nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama eve gidin, huzur içinde eve gidin."