Son dakika: ABD iş dünyasından ‘Trump’ı hemen görevden alın’ çağrısı

Diğer iş örgütlerinden de çeşitli açıklamalar geldi. Amerika'nın en büyük şirketlerinin yöneticilerinden oluşan Business Roundtable adlı grup Trump'a ve ilgili yetkililere kaosu sona erdirmeleri ve iktidarın barış içinde transfer edilmesi çağrısı yaptı. Açıklamada başkentte yaşanan kaosun demokratik bir seçimin sonuçlarını değiştirmek için yapılan gayrimeşru çabalardan kaynaklandığı belirtildi.

JPMorgan Chase yöneticisi Jamie Dimon, ''Liderlerimizin şiddeti sona erdirme, seçim sonuçlarını kabul etme ve 400 yıllık demokrasi geleneğimiz gereği iktidarın barış yanlısı el değişimini destekleme sorumluluğu vardır. Şimdi biraraya gelerek bu olağanüstü birliğimizi güçlendirmenin zamanı '' diye konuştu.