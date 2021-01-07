ABD Kongresinin işgal edilmesinde polisin zaafı var mıydı? Kanlı baskında Trump suçlu mu?

"TRUMP'TAN YANIT BEKLİYORUZ"

Yayın kuruluşu CNN de ilk anlardan itibaren olayların sorumlusu olarak Trump'ı işaret etti.

CNN olayları aktardığı haberler için ortak başlık olarak, "Trump, bir güruhu kışkırttı. Halk Trump'tan cevap talep ediyor" ifadelerini kullandı.