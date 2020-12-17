Son dakika | CHP'deki tacizin üstünü böyle örtecekler

CHP Muğla İl Başkanlığı'nda görevli kadın sekreter A.E.'nin (35), görevi başındayken partinin il delegesi Mehmet A.(58) tarafından parti binasında cinsel saldırıya uğraması olayında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay tarihindeki güvenlik kamerası görüntülerini isteyen bir çocuk annesi A.E.'ye il yönetimi tarafından ret cevabı verildi. Üstelik, Menteşe Belediyesi'nde görevli 3 kişilik teknik personelin kamera kayıt cihazını bina dışına çıkarıp aynı gün geri getirdiği bildirildi.

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