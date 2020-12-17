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CHP'li İBB'nin yapmadığı Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak

'li , Başakşehir Şehir Hastanesi yolları gibi vatandaşları etkileyen önemli projeleri seçimlerden hemen sonra durdurdu. yapmadığı projelerinden biri olan 'nın yapımını Ulaştırma ve üstlendi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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CHP'li İBB'nin yapmadığı Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamlayacak

İstanbul'da Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

"Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul'daki metro projelerinden Büyük Çamlıca Raylı Sistem Hattı'nın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gerçekleştirecek.



4 İSTASYON
3,48 KM uzunluğundaki metro hattında Altunizade, Çamlıca Tepesi, Ferah Mahallesi ve Çamlıca Cami 4 adet istasyon yer alacak. Altunizade istasyonu aç-kapa tekniği ile inşa edilecek ve Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı noktası olacak.

CAMİNİN BATISINDA YER ALACAK
Güzergâh, Altunizade İstasyonu ile başlayarak Çamlıca Tepesi Sosyal Tesisleri'nin yer aldığı Çamlıca Tepesi İstasyonu yönünde ilerleyecek ve mevcut Üsküdar-Ümraniye Metro Hattının üzerinden devam edecek. Çamlıca Camii karayolu tünellerinin altından geçerek, caminin batısında yer alacak Çamlıca Cami İstasyonu ile son bulacak.

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