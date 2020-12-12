Son dakika: CHP'li İBB kısıtlamadan muaf vatandaşları mağdur etti! Kadıköy'de duraklarda saatlerce otobüs beklediler
Son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Kadıköy'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.
GÜNDEM DHA
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Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen Cuma saat 21.00'dan pazartesi saat 05.00'a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı.
Kadıköy, Uzunçayır otobüs durağında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine ve işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekledi.
Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu görüldü.
Öte yandan Kadıköy'ün en işlek meydanı olan Kadıköy meydanı da kısıtlama sonrasında boş kaldı.