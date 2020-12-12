12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP'li İBB kısıtlamadan muaf vatandaşları mağdur etti! Kadıköy'de duraklarda saatlerce otobüs beklediler

Son dakika: CHP'li İBB kısıtlamadan muaf vatandaşları mağdur etti! Kadıköy'de duraklarda saatlerce otobüs beklediler

Son dakika haberine göre Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar 'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
ABONE OL
Son dakika: CHP'li İBB kısıtlamadan muaf vatandaşları mağdur etti! Kadıköy'de duraklarda saatlerce otobüs beklediler

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen Cuma saat 21.00'dan pazartesi saat 05.00'a kadar olan sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlar boş kaldı.

, Uzunçayır otobüs durağında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar evlerine ve işlerine gitmek için otobüs duraklarında bekledi.

Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Öte yandan Kadıköy'ün en işlek meydanı olan Kadıköy meydanı da kısıtlama sonrasında boş kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li İBB yönetiminin yolsuzluk dosyasına bir yenisi eklendi! CHP'Lİ İBB YÖNETİMİNİN YOLSUZLUK DOSYASINA BİR YENİSİ EKLENDİ!
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un ‘otobüs sayısı azalmadı’ iddiasına vatandaşlar inanmadı! İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN’UN ‘OTOBÜS SAYISI AZALMADI’ İDDİASINA VATANDAŞLAR İNANMADI!
İBB Ekrem İmamoğlu döneminde borca battı! İşte liste İBB EKREM İMAMOĞLU DÖNEMİNDE BORCA BATTI! İŞTE LİSTE
Skandalların adresi CHP'li İBB! Deprem kitapçığı gerçeklikten çok uzak! SKANDALLARIN ADRESİ CHP'Lİ İBB! DEPREM KİTAPÇIĞI GERÇEKLİKTEN ÇOK UZAK!
İBB kontrolündeki İETT'de büyük skandal! Koronavirüslü otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı İBB KONTROLÜNDEKİ İETT'DE BÜYÜK SKANDAL! KORONAVİRÜSLÜ OTOBÜS ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA