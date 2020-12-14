Son dakika: İBB yönetiminden suya yüzde 40 zam talebi! Mehmet Tevfik Göksu duyurdu

YERLEŞİM YERLERİNDE SU FİYATLARINA YÜZDE 400 ZAM YAPMIŞTI

2019 yılı Ocak ayında CHP'li İBB Yönetimi, mahalle statüsünde olan yerleşim yerlerinde su fiyatlarına yüzde 400 zam yapmıştı.

Silivri, Çatalca, Şile gibi ilçelerdeki köy statüsünde bulunan bölgeler, 2008 yılında mahalle statüsüne geçirilmişti.

Ancak bu ilçelerde yoğun olarak yapılan tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle AK Parti'li İBB Yönetimi döneminde su fiyatlarına zam yapılmamıştı. Bu sayede çiftçiler, köy statüsünden mahalle statüsüne geçmelerine rağmen su birim fiyatını indirimli olarak kullanmaya devam etmişti.

CHP'li İBB Yönetimi'nin iş başına gelmesiyle İstanbullu çiftçilerin su fiyatları 4 kat artırıldı. AK Parti ve MHP Grubu'nun, bu zammın geri alınması için verdiği önerge İBB Başkanlığı tarafından hala dikkate alınmadı.