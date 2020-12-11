CHP'li İBB yönetiminin yolsuzluk dosyasına bir yenisi eklendi!

FABRİKA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Petropol Polimer Petrol şirketinin daha önce İBB'nin hiçbir ihalesine katılmamışken ve ilk kez katıldığı ihalede işi aldığını ifade eden yetkili, "Burada İstanbul Enerji Müdürü Mehmet Arslan Değirmenci yaptığı organizasyonla ihaleye 11 milyon teklif veriyor. Açık artırmaya kalan ihale işinde ise İstanbul Enerji açık artırmaya gitmiyor ve Petropol Polimer Petrol şirketi ise 11 milyon 100 bin TL veriyor. İhale kendisine kalınca da usul gereği 100 bin TL daha artırarak 11 milyon 200 bin TL'ye işi aldı. Bu olay tabi ki Değirmenci'nin organizasyonu ile gerçekleşiyor. Normal şartlarda eğer önceki yıllardaki gibi belediyeye kaynak oluşturma mantığı düşünülseydi muhammen bedel önceki yıllardaki gibi yüzde 120 artışla yapılması gerekiyordu. Bu da 20-21 milyonluk bir ihale demekti. Ancak gelen talimatla muhammen bedel sadece yüzde 20 artırıldı ve 11 milyon TL'ye kapatıldı. Ayrıca burada yandaşa peşkeş çekme usulsüzlüğü yanında kamu zararı da oluşturuldu. İBB'nin kasasına 20 milyon TL'lik bir miktar gelecekken ihale 11 milyona kapattırıldı buradan doğan bir kamu zararı var ayrıca toplanan petrol ve türevi atıklar üzerinden şirket de 20 milyon TL'den fazla kazanç elde edecek. Bu para İBB iştirakinde kalabilirdi buradan doğan bir kamu zararı var. Bunun yanında bu atıklardan elde edilen solvent ve yağ gibi ürünler piyasada dolar üzerinden fahiş fiyatlar üzerinden satılıyor. Buradan da İBB kayba uğratılarak kamu zararına neden olundu. En acısı ise İstanbul Enerji'nin bu ve benzeri işler işçin yaptırılan Tekirdağ Çorlu Ergene'deki atık yakma fabrikası ise ihale İBB iştiraki yerine yandaşlara peşkeş çektirildiği için çürümeye terk edildi. Buradan da bir kamu zararı söz konusu.. Yani İSTAÇ tarafından deniz yüzeyinden toplanan petrol ve türevi atıklar Haydarpaşa'ya getiriliyor burada ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra atık yakmadan geçirilerek elde edilen solvent ve yağ gibi ürünler de piyasada satılıyordu. Ancak İBB yönetimi devasa paralar kazanacağı tüm bu işlemleri çok cüzi bir ücrete yandaşına peşkeş çekti" diye konuştu.