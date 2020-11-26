26 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da direksiyon başında yakalanan koronavirüslü şoför: Soyunayım öyle çek

İstanbul’da direksiyon başında yakalanan koronavirüslü şoför: Soyunayım öyle çek

İstanbul’un ilçesinde koronavirüslü otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken sefer yaptığı sırada polislere yakalandı. Vatandaşları tehlikeye atan şoför, kendisini , “ soyunayım bir de gel öyle çek, sen niye buradasın” diyerek tepki göstermeye kalktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
ABONE OL
İstanbul’da direksiyon başında yakalanan koronavirüslü şoför: Soyunayım öyle çek

önlemleri kapsamında 'ta denetim yapan polis ekipleri bir otobüsü durdurdu.

İstanbul’da direksiyon başında yakalanan koronavirüslü şoför: Soyunayım öyle çek İSTANBUL’DA DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANAN KORONAVİRÜSLÜ ŞOFÖR: SOYUNAYIM ÖYLE ÇEK

Edinilen bilgiye göre otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü.

KARANTİNADA OLMASI GEREKİRKEN OTOBÜS KULLANIRKEN YAKALANDI

41E numaralı otobüs şoförü K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi.

Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini da tepki gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ekipler şoförün karantina da olması için evine gönderilmesini sağlarken otobüsün içerisi de dezenfekte edilecek.

"İSTERSEN SOYUNAYIM BİR DE GEL ÖYLE ÇEK"

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren Otobüs şoförü Eyüp K., "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın" diyerek tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA