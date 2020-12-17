Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
Son dakika haberleri... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Yaptırımların kimleri etkilediğini açıklayan Demir, Türkiye'nin projelerine devam edeceğini vurguladı. Emir ve talimatla hareket etmeyen Türkiye'nin rahatsızlık verdiğini söyleyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TSK güvenlik güçlerinin yaptırımdan etkilenmeyeceği mesajını verdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Demir, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.
Yaptırımlar hakkında merak edilen soruyu yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yaptırım sadece ismi geçen kurum ve kişileri kapsıyor" dedi.
ABD'nin Türkiye'nin savunma sanayisini hedef aldığını belirten Demir, "ABD hasım gördüğü bir kurumu hedef aldı" şeklinde konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarından derlenenler;
Bu yapılanların dostluğa müttefikliğe sığmadığını belirttik. Biz kabul etmediğimizi, haksızlığını belirtiyoruz ancak burada karşı tarafın argümanı sürekli kanun çıkarıldığı ve muhalif davranılmayacağını ifade ediyor. Kongreden baskı yapıldığı belirtiliyor. ABD hasımları içinde Türkiye bu şekilde tanımlanmıyor. Yanlış anlaşılma olabilir. Rusya ve Rus şirketler hasım oluyor. Kağıt üzerindeki söylem bu. S400'e meselenin bağlanması ve F35'e bağlanması argümanların geçersiz olduğunu ve görüşmeye hazır olduğumuzu belirttik ama hiçbir olumlu adım göremedik. Aslında meselenin ön yüzü ve arka yüzü gibi bir sorun olduğunu gösteriyor.
"EMİR ALMAYAN TÜRKİYE RAHATSIZ ETTİ"
Bu Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı. Bu kararın NATO nezdinde bir yeri yok. Proje üreten kurumuz, ithalatımız yok denecek kadar az. Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda tavır aldı. Cumhurbaşkanımız çok net bir tavırla, talimat alan, emirlerle hareket eden bir Türkiye olmadığını gösterdi. Bu da rahatsız etti. Bu yaptırımlar savunma sanayimiz için işaret fişeği oldu.
"ENDİŞEYE MAHAL YOK"
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil. ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil. Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok. Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.
"S-400 KENDİ ALANINDA 1 NUMARA"
Bizim aldığımız S-400 sistem,, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi
Kendi sanayimize ve insanımıza güveniyoruz. Gidişatımız iyi koşmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 2 katı daha fazla çalışacağız. Tüm savunma sanayi sektörüne bakın duracak vakit değil hızlı yol almamız mesajını verdi. Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği önceden teslim edebilirdik. Ama birleşen verilmedi. Biz de onun yerine geçen ürünü tespit ettik ve yaptık. ABD ürünü değildi bu.
Çok sayıda Batılı ülke bunu yapıyor. Bunun iyi tarafı gerçekten var. Bunların yerli olmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz ama bir kısıtlama olduğunda şans oluşturuyor ve yerlileşme çalışmasına geçiyor. Bizim önceliğimiz, Türkiye'deki ekosistemi kullanarak, milli projelerin hayata geçmesini sağlamak.
Muhataplarımızdan hayır cevabını duymadık, evet cevabını da duymadık. Motor konusunda milli motor çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte samimi olarak işbirliği yapmaya açık olan şirketlerle görüşüyoruz.