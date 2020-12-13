Boğaz'dan içler acısı görüntü! CHP'li İBB müdahale etmeyince kirlilik ayyuka çıktı

"GÖRÜNEN O Kİ MAALESEF 25 SENE ÖNCESİNE GERİ DÖNÜYORUZ"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! inşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz."

"GÖRÜNEN O Kİ MAALESEF 25 SENE ÖNCESİNE GERİ DÖNÜYORUZ"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Görünen o ki maalesef 25 sene öncesine geri dönüyoruz..Ah İstanbul ah! inşallah tekrar toparlamak bi 25 sene daha almaz."



İşte vatandaşın objetifine yansıyan İstanbul Boğazı'ndaki kirliliğin görüntüleri...