BİLİMSELLİKLE VE GERÇEKLERLE UYUŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları'da ele alınan ilçe bazlı verileri ise bu kitapçıkta yer vererek tüm ilçelere ve vatandaşlara dağıttı. Ancak resmi internet sitesine girilen veriler ile kitapçıkta yer alan bilgilerin bilimsellikle ve gerçeklerle uyuşmadığı ortaya çıktı. İBB söz konusu Deprem Tahmini Kitapçığında Sultanbeyli'nde 45 bin yapıda orta ve üst hasar meydana gelmesi beklendiği yazıldı.