Son dakika: Yargıtay'dan şaşırtan maske kararı! 392 TL için mahkemeye gitti
Son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan günlük iyileşenlerin sayısı yeni vakaları geçti. Son 24 saatte 29 bin 718 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti. Aynı sürede 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Öte yandan Yargıtay, Bolu’da maske takmadığı için 392 lira idari para cezasına çarptırılan vatandaşın başvurusu üzerine ilginç bir karara imza attı. İşte koronavirüs cezalarıyla ilgili herkesi ilgilendiren haberin detayları...
Elif Nihan İşler isimli vatandaşa, görevli bir bekçi tarafından sokakta maske takmadığı gerekçesiyle 392 TL para cezası kesildi.
Bunun üzerine İşler, konuyu mahkemeye taşıyarak cezanın iptalini istedi. Dava dilekçesinde İşler, Bolu'ya ailesini ziyaret için misafir olarak Ankara'dan geldiğini, İzzet Baysal Caddesi'nde yürürken durdurulduğunu söyledi.
Maskesi olmadığı için bir uyarı yapmadan ceza kesildiğini söyleyen İşler, caddeye girerken de maske takma zorunluluğunu belirten bir uyarı görmediğini beyan etti.
Bolu Sulh Ceza Hakimliği verdiği kararda, Anayasa'nın 13. maddesi gereği temel hak ve hürriyetlerin anayasanın ilgili maddelerinde yazılı sebeplerle ve ancak kanunla sınırlanabileceğini belirtti.
Milliyet'in haberine göre; Kararda maske takma zorunluluğuna dayanak olarak gösterilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda yer alan yasakların içerisinde maske takma zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.
DAVA YARGITAY'DA
Mahkeme idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi. Ancak Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma istemiyle kararı Yargıtay'a taşıdı.
Yargıtay 19. Ceza Dairesi kararı bozdu. Dosyayı yeniden görüşülmesi için mahkemeye geri gönderen Yargıtay, açıkladığı gerekçede ise "maske zorunluluğu"nda iki önemli hükme imza attı.
Valiliklerin maske zorunluluğunu ve bu zorunluluğa uymayanlara kesilecek cezayı il genelinde yaşayan halka usulüne uygun şekilde ilan etmesinin zorunlu olduğuna işaret eden Yargıtay kararı...