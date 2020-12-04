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Son dakika: Muharrem İnce CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına sert çıktı: Gerçek ortaya çıkarılsın

Son dakika haberi... 'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları gündemin en sıcak maddelerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Büyük yankı uyandıran olaylara tepkiler art arda gelmeye devam ediyor. Eski CHP vekillerinden , konuyla ilgili ilk kez konuştu. Gerçeklerin oraya çıkarılması gerektiğini belirten İnce, "Parti yönetimi olaya el atmalıdır. Genel başkandan, kadın kolları başkanından ve il başkanından daha aktif bir tavır bekliyorum bu konuda. Gizlememeliler, üzerine gitmeliler" ifadelerini kullandı. 'nu hedef alan Muharrem İnce, CHP'nin yönetilmediğini ve her gün bir skandal yaşandığını belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Muharrem İnce CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına sert çıktı: Gerçek ortaya çıkarılsın

teşkilatlarında bazı kadınlara tecavüz edildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda bomba etkisi yarattı. CHP ilçe teşkilatında yaşanan ilk vaka, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından gizlenmek istendi.

Ancak her şeye rağmen Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı tecavüz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından Avcılar ve Ümraniye'deki iğrençlikler kamuoyuna yansıdı.

"PARTİNİN SKANDALLARLA GÜNDEME GELMESİ ÇOK ÜZÜCÜ"
Yaşanan skandallara ilişkin 'den çarpıcı açıklamalar geldi. CHP'de üzeri kapatılmak istenen tecavüz vakalarının üzerine gidilmesi gerektiğini ifade eden İnce, partinin skandallarlar gündemde olmasına üzüldüğünü söyledi.

CHP'YE ÜZÜLÜYORUM
Hürriyet yazarı 'ye konuşan İnce, "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" dedi.

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