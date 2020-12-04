Son dakika: Muharrem İnce CHP'deki taciz ve tecavüz skandalına sert çıktı: Gerçek ortaya çıkarılsın

CHP'YE ÜZÜLÜYORUM

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuşan İnce, "CHP'nin durumuna çok üzülüyorum. CHP yönetilmiyor. Her gün bir skandal var. Zamana yaymak CHP yönetiminin yeni politikası olmuş. Neşter vuramıyorlar, sorun çözemiyorlar. Her gün bir skandal duyuyoruz" dedi.

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