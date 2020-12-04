Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Yöntem bakımından konuşulan aşılardan birinin inaktif virüs aşıları diğerinin ise mRNA yöntemiyle üretilen aşılar olduğunu bildiren Koca, inaktif yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu ve tarihte bilinen en iyi yöntemin de bu olduğunu belirtti.

İnaktif aşıların uzun vadeli sonuçlarının daha iyi bilindiğinin altını çizen Koca, virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşılarının kısa vadede iyi sonuç verdiğini ancak orta ve uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağının bilinmediğine işaret etti.

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İnaktif aşı yönteminin çok zor ve çok pahalı bir yöntem olduğuna dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"İnaktif aşılar, kolay üretilebilir aşılar değil. Maliyeti çok yüksektir. O nedenle diğeri daha fazla tercih edilen yöntem oldu. Çin'le yaptığımız anlaşma 50 milyon... Bunun üzerini diğer yöntemle üretilen aşılarla tamamlamak durumundayız. Ama şu gerçeği de unutmayalım, diğer aşıların uzun vadede ne tür etkiler geliştirebileceğini bilmiyoruz."