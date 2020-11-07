Ermenistan ordusunun PKK listesi ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de…

Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlarda 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan askerleri ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Laçın koridorunda devam ediyor. Burayı kolay kolay bırakmak istemeyen Ermeni askerleri tüm gücüyle Azerbaycan'a karşılık vermeye çalışıyor. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde Laçın koridorunun önemli olduğunu ve Ermenilerin buraya kaybederse büyük bir darbe yiyeceğini vurguladı.

ERMENİLER ŞUŞA'NIN BAZI YERLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu kuşattığı Şuşa'nın da bazı bölgelerine girmeye başladı. Askerler kentin dış mahallelerinde yaptıkları incelemelerde Ermenilerin yiyecek ve içeceklerini bırakarak kaçtıklarını belirledi.