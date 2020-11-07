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Ermenistan ordusunun PKK listesi ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de…

Cephede köşeye sıkışan ordusu çareyi terör örgütü YPG\ iş birliğinde buluyor. A Haber ekibi teröristlerin Ermenistan ordusuna verdiği desteği gözler önüne seren bir listeye ulaştı. Ayrıntıları A Müdürü katardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Ermenistan ordusunun PKK listesi ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de…

ordusu cephe hattında destan yazmaya devam ediyor. Harp meydanında hüsrana uğrayan ise çareyi teröristlerde arıyor.

Ermenistan ordusunun PKK listesi ortaya çıktı! İlk kez A Haber’de… ERMENİSTAN ORDUSUNUN PKK LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI! İLK KEZ A HABER'DE…

/YPG ile iş birliği yapan Ermenistan'ın terörist listeyi ortaya çıktı.

DÜNYAYA GÖSTERDİ

A Müdürü , Ermenistan ordusunun tuttuğu terör listesinin ilk kez A Haber ekranlarında dünyaya gösterdi. Liste dün Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlar sırasında bir karargah da ele geçirildi.

LİSTEDE TÜM BİLGİLER VAR

Terör listesinde Zengilan'a getirilen 60 PKK'lı teröristin isimleri yer alıyor. Liste bu teröristlerin nereden getirildikleri de belirtiliyor. Ayrıca doğum tarihleri de yazılmış.

KANITLANMIŞ OLDU

A Haber'in ulaştığı bu belge ile cephe hattında terör örgütü PKK'nın varlığı ispatlandı.

Azerbaycan ordusu tarafından yapılan operasyonlarda 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

CEPHEDE SON DURUM

Azerbaycan askerleri ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Laçın koridorunda devam ediyor. Burayı kolay kolay bırakmak istemeyen Ermeni askerleri tüm gücüyle Azerbaycan'a karşılık vermeye çalışıyor. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde Laçın koridorunun önemli olduğunu ve Ermenilerin buraya kaybederse büyük bir darbe yiyeceğini vurguladı.

ERMENİLER ŞUŞA'NIN BAZI YERLERİNDEN GERİ ÇEKİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu kuşattığı Şuşa'nın da bazı bölgelerine girmeye başladı. Askerler kentin dış mahallelerinde yaptıkları incelemelerde Ermenilerin yiyecek ve içeceklerini bırakarak kaçtıklarını belirledi.

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